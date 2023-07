Publicitat a la carta

Actualitzada 10/07/2023 a les 06:58

Netflix s’està plantejant un canvi en la seva estratègia pel que fa als anuncis que apareixen a la plataforma. En aquest sentit, la companyia ha estat en converses amb destacats executius del sector publicitari per explorar noves maneres d’oferir anuncis dirigits, amb un enfocament més personalitzat.Segons publiquen diversos mitjans dels EUA, les reunions van tenir lloc durant el festival Cannes Lions d’aquest any. Sembla que Netflix està considerant adoptar un enfocament “episòdic” per a la publicitat. Així, en lloc de bombardejar als espectadors amb anuncis repetitius, les campanyes podrien dividir-se en diversos lliuraments. D’aquesta manera, Netflix portaria un registre de quina publicitat ha vist cada espectador i en mostraria la següent quan fos el moment d’exhibir un anunci similar.Aquest canvi miraria de donar resposta a una queixa comuna entre els espectadors que utilitzen comptes amb anuncis: segons que indiquen, sovint es veuen el mateix anunci una vegada i una altra, fins i tot en diferents serveis de streaming. Amb la publicitat “episòdica”, es trencaria amb la monotonia, oferint una experiència més atractiva i dinàmica.A més, aquests anuncis podrien adaptar-se específicament a uns determinats continguts. Per exemple, si l’espectador està mirant una pel·lícula o sèrie popular de Netflix, la publicitat, fins i tot, podria estar-hi relacionada temàticament. Aquest enfocament s’alinea amb la publicitat tradicional, en la qual els anuncis es col·loquen estratègicament per dirigir-se a audiències específiques. La plataforma, d’aquesta manera, evolucionaria d’una forma eficaç perquè els usuaris no acabin desencantats.La perspectiva dels anuncis episòdics també encaixa amb la filosofia dels professionals de la publicitat i les companyies del sector. La capacitat de rastrejar l’exposició dels espectadors als anuncis permetrà als anunciants crear una sèrie de blocs i garantir que l’audiència els vegin en l’ordre desitjat. Aquest nivell de segmentació ofereix moltes possibilitats creatives dins l’àmbit publicitari.