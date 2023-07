Amb la configuració astral d'avui, examinaràs la manera com coneixes les persones. El teu costat tímid i sensible de vegades et dificulta tenir més energia. A la feina en aquests moments hi ha certs canvis que t'inspiraran perquè assumeixis un paper més actiu. Confia en les teves habilitats i els nervis per manejar les responsabilitats i la notorietat que va en augment. Ets capaç de moltes coses màgiques, per tant atreveix-te a arribar més lluny.