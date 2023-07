Descoberta del conjunt històric de les Bons

Actualitzada 10/07/2023 a les 07:00

Sota la llum del cel estrellat descobrirem els secrets que amaga l’església de Sant Romà de les Bons i tot el seu conjunt històric. Hora: 21 h.Encamp.Missa solemne a càrrec de Mossèn Ramon. A continuació es realitzarà la tradicional benedicció dels vehicles fins a les 13 h. Hora: 11 h.Canillo.A càrrec de la companyia Viu i Riu. Vuit zones diferents per experimentar lliurament les diverses tècniques del circ: malabars de swing, de llançament; corda d’equilibri i plataforma; zones de punteria; xanques; hula-hoop, etc. Hora: de 18 a 21 h.Sant Julià de Lòria.El taller comença explicant les característiques de la nostra estrella, el Sol. Expliquem com aquest astre produeix la seva energia. Hora: 17.30 h.Sant Julià de Lòria.BRAM és el viatge vital de dues personatges que cavalquen pel que és desconegut cap a un lloc on trobar-se. Un camí ple d’incertesa i de por, on descobreixen que la major fortalesa és acceptar la pròpia vulnerabilitat. Hora: 19 h.Esacaldes-Engordany.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, del 1900 al 1999, acompanyades d’un centenar d’aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes. Horari: de dimarts a divendres de 16 a 20 h i dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.Sant Julià de Lòria.Fins al 13 de juliol.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal. Horari: de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de 15 h a 19 h.La Massana. Fins al 28 de juliol.Mostra d’una forma oberta i natural la cicatriu causada per una operació a cor obert i transmet valors com la superació personal, les ganes de viure i la positivitat.Escaldes-Engordany. Fins a l’1 d’agost.Diàleg amb Javier Balmaseda. Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabte, de 10 a 13 h.Andorra la Vella. Fins al 17 d’agost.Destacats artistes gravadors japonesos conviuen amb una mostra sobre la vida japonesa a través de l’exhibició d’armadures samurais, quimonos, objectes de la vida quotidiana i fotografies.Escaldes-Engordany.Fins al 23 de setembre.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Fins al 7 de gener.