Avui, donada l'energia celestial en joc, podries sentir que res no surt com desitjaries. En realitat les coses no estan malament: és que les teves emocions estan una mica alterades i necessites buidar-te. L'energia del dia podria fer-te espantar-te de la teva ombra. Aneu amb compte de no terroritzar-vos davant de coses que no són tan importants. A casa, intenta alegrar l'ambient veient comèdies per televisió.