'Expo' tenyida de sang

Actualitzada 09/07/2023 a les 06:39

Netflix ha iniciat aquesta setmana el rodatge de la seva nova producció espanyola, dirigida per Álex de la Iglesia. Es tracta de la minisèrie 1992, un thriller que s’està enregistrant en localitzacions de Sevilla i Madrid, i que suposa el debut del cineasta a la plataforma.Marian Álvarez, en el seu nou projecte després de La unidad, Fernando Valdivielso, Paz Vega i Carlos Santos, entre d’altres, protagonitzen aquesta nova ficció que gira entorn d’uns misteriosos assassinats en els quals sempre es repeteix el mateix patró: totes les víctimes han estat cremades i al costat dels cossos hi apareix un ninot de Curro, la icònica mascota de l’exposició universal de Sevilla, l’Expo’92.De la Iglesia, responsable del concepte de 1992 al costat del seu inseparable Jorge Guerricaechevarría, dirigirà tots els episodis. Del guió se n’encarreguen Pablo Tébar i Jorge Valdano, també autors de Pollos sin cabeza.Després de la mort del seu marit en una estranya explosió, Amparo (Marian Álvarez) comença a buscar respostes amb l’única ajuda de Richi (Fernando Valdivielso), un guàrdia de seguretat, expolicia i alcohòlic. Mentrestant, els assassinats se succeeixen sempre amb un mateix modus operandi: al costat dels cadàvers hi apareix la figura de Curro.Abans de 1992 arribarà, també de mans de De la Iglesia, la segona temporada de 30 monedas. L’estrena està prevista per a aquest pròxim mes d’octubre a HBO Max, pràcticament tres anys després de la primera tanda, que va suposar un important èxit internacional per a la plataforma.Najwa Nimri i Paul Giamatti són les principals incorporacions a l’elenc dels nous lliuraments, en els quals repeteixen Miguel Ángel Silvestre, Eduard Fernández, Megan Montaner, Macarena Gómez i Pepón Nieto. Els capítols s’han rodat a Espanya, Itàlia, els EUA, França i el Regne Unit.