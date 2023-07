8è Mercat tradicional O Feirão

Actualitzada 09/07/2023 a les 06:45

Els membres del Grup de Folklore Casa de Portugal recreen a la plaça Guillemó un mercat portuguès de la primera meitat del segle XX, format per cinc àrees temàtiques: artesania, productes de l’hort i animals vius, pastisseria variada, embotits i olis, una taberna amb tapes i vi típic portuguesos. Horari: de 10 a 14 h.Andorra la Vella.L’objectiu de la sortida és conèixer la diversitat i la biologia de les papallones més habituals d’Andorra. Es farà un recorregut per la zona dels planells de Mereig, pujant cap al cim del Casamanya.Hora: 10 h.Canillo.11 h. Tradicional repartiment de roses12 h: Missa18 h: Com a final de festa, ball de tardaDiversos escenaris de la Massana.12.30 h: Missa solemne, seguit de l’actuació de Canillo’s Band Tocant.17 h: Taller infantil.20 h: Botifarrada popular.21 h: Concert del grup andorrà "Els Senyora"Canillo.Taller de pintura inspirat en l’obra de Natan Elkanovich. Durant la sessió, les famílies hauran d’experimentar amb materials de pintura plàstica i materials de pastisseria, per crear obres en tres dimensions. Horari: 11 h i 12 h. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, del 1900 al 1999, acompanyades d’un centenar d’aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes. Horari: de dimarts a divendres de 16 a 20 h i dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.Sant Julià de Lòria.Fins al 13 de juliol.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal. Horari: de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de 15 h a 19 h.La Massana. Fins al 28 de juliol.Mostra d’una forma oberta i natural la cicatriu causada per una operació a cor obert i transmet valors com la superació personal, les ganes de viure i la positivitat.Escaldes-Engordany. Fins a l’1 d’agost.Diàleg amb Javier Balmaseda. Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabte, de 10 a 13 h.Andorra la Vella. Fins al 17 d’agost.Destacats artistes gravadors japonesos conviuen amb una mostra sobre la vida japonesa a través de l’exhibició d’armadures samurais, quimonos, objectes de la vida quotidiana i fotografies.Escaldes-Engordany.Fins al 23 de setembre.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Fins al 7 de gener.