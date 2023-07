Vetllada de rumba a UNNIC

Actualitzada 08/07/2023 a les 06:48

Rumba amb el reconegut grup Sabor de Gràcia. Una festa en què la música en directe posarà ritme a la vetllada! Sabor de Gràcia és un grup que va néixer al barri barceloní de Gràcia amb Antonio Carbonell, Sicus. Amb 25 anys d’experiència als escenaris, són els hereus de la rumba catalana de Peret. Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Tallers d’astronomia i astrofotografia, espectacles, conferències, apagada de llums al poble d’Arinsal, observació amb telescopis i gastronomia.Hora: d’11.00 a 01.00 h.La Massana.Una peça que et mostrarà que el món natural i la modernitat són dos pilars que conformen la identitat del Principat d’Andorra. Hora: 19 h.Ordino.Dues hores per viure una experiència única en què es combina la gastronomia i l’espectacle. Vuit xous amb dansa, música, cant i acrobàcies. Amb la cia. Volando Voy Danzando Vengo. Hora: 21 h.Andorra la Vella.Durant tot el dia a partir de les 10 h fins a les 03.30 h, diferents activitats i música per a totes les edats.La Massana.14 h: traca d’inici de festa major.14.15 h: arrossada popular.17 h: inflables.Canillo.inspirat en l’obra de Natan ElkanovichTaller de pintura inspirat en l’obra de Natan Elkanovich. Durant la sessió, les famílies hauran d’experimentar amb materials de pintura plàstica i materials de pastisseria, per crear obres en tres dimensions.Horari: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h.Escaldes-Engordany.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, del 1900 al 1999, acompanyades d’un centenar d’aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes. Horari: de dimarts a divendres de 16 a 20 h i dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.Sant Julià de Lòria.Fins al 13 de juliol.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal. Horari: de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de 15 h a 19 h.La Massana. Fins al 28 de juliol.Mostra d’una forma oberta i natural la cicatriu causada per una operació a cor obert i transmet valors com la superació personal, les ganes de viure i la positivitat.Escaldes-Engordany. Fins a l’1 d’agost.Diàleg amb Javier Balmaseda. Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabte, de 10 a 13 h.Andorra la Vella. Fins al 17 d’agost.Destacats artistes gravadors japonesos conviuen amb una mostra sobre la vida japonesa a través de l’exhibició d’armadures samurais, quimonos, objectes de la vida quotidiana i fotografies.Escaldes-Engordany.Fins al 23 de setembre.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Fins al 7 de gener.