Atresplayer, a Amazon

Actualitzada 08/07/2023 a les 06:46

Atresmedia continua amb els seus plans de llarg recorregut per expandir la marca Atresplayer. En aquest context, el grup acaba de tancar un acord amb Amazon pel qual la plataforma de streaming espanyola passarà a estar disponible com un dels canals de Prime Video mitjançant un model de subscripció mensual.Així, el recentment llançat pla prèmium familiar d’Atresplayer està disponible per als clients d’Amazon Prime a través d’una quota de 7,99 euros al mes, sense anuncis. Els usuaris que la contractin des de Prime Video poden accedir al catàleg de l’OTT d’Atresmedia directament des de la interfície d’Amazon.Amb aquesta aliança amb Atresmedia es crea el nou Atresplayer Premium, nom que rebrà el nou canal sense publicitat, gràcies al qual es podrà accedir a contingut com Veneno, Cardo, Las noches de Tefía, Los protegidos o Cristo Rey, així com també a pròximes estrenes incloent FoQ: La nueva generación, Un nuevo amanecer, Vestidas de azul i La red púrpura, entre molts altres.Es tracta d’un acord similar al que tenen altres plataformes de streaming disponibles com a canals, com l’esportiva DAZN, el canal de La Lliga Smartbank, l’streamer de cinema espanyol Flixolé, l’especialitzada en cinema de gènere Planet Horror o les marques MGM+ (nou servei sorgit de la migració de Lionsgate+ amb el canal MGM), AContra+ i AMC+. Tot això, sense necessitat de descarregar aplicacions addicionals. Els clients poden pagar només pels canals que desitgin i cancel·lar-los quan vulguin.“Aliar-nos amb Atresmedia per al llançament d’Atresplayer com a canal ens permet oferir encara més sèries i pel·lícules”, ha afirmat Julian Monaghan, director d’Amazon Prime Video Channels EU. “Estem orgullosos que Atresplayer s’uneixi a altres grans canals”, ha afegit.