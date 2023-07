Festival d’astronomia Andorra Comapedrosa

Actualitzada 07/07/2023 a les 07:22

Descobriu la història, la tradició i la cultura passejant per Andorra la Vella, visitant-ne el llegat arquitectònic, escultòric i pictòric.Hora: 16.30 h.Andorra la Vella.Tallers d’astronomia i astrofotografia, espectacles, conferències, apagada de llums al poble d’Arinsal, observació amb telescopis i gastronomia.Hora: 21 .30 h.La Massana.Quin soroll fan els anells de Saturn? Què sentiries estant vora del Sol? Recordes què va dir Armstrong en trepitjar la Lluna per primer cop? Endinsa’t amb nosaltres en els sons de l’univers de la mà de l’astrònom Joan Pujol en un entorn únic. (S’aconsella portar una manta o estoreta per poder seure a terra.)Hora: 22.30 h.Escaldes-Engordany.EXPOSICIONSRecull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, del 1900 al 1999, acompanyades d’un centenar d’aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes. Horari: de dimarts a divendres de 16 a 20 h i dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.Sant Julià de Lòria.Fins al 13 de juliol.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal. Horari: de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de 15 h a 19 h.La Massana. Fins al 28 de juliol.Mostra d’una forma oberta i natural la cicatriu causada per una operació a cor obert i transmet valors com la superació personal, les ganes de viure i la positivitat.Escaldes-Engordany. Fins a l’1 d’agost.Diàleg amb Javier Balmaseda. Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabte, de 10 a 13 h.Andorra la Vella. Fins al 17 d’agost.Destacats artistes gravadors japonesos conviuen amb una mostra sobre la vida japonesa a través de l’exhibició d’armadures samurais, quimonos, objectes de la vida quotidiana i fotografies.Escaldes-Engordany.Fins al 23 de setembre.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Fins al 7 de gener.