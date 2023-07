Comiat de 'sorpresa'

Actualitzada 07/07/2023 a les 07:20

Sex Education, l’aclamada sèrie de Netflix, finalitzarà amb la quarta temporada, tal com s’ha revelat amb l’estrena del teaser oficial, que també informa que els nous episodis es podran veure a partir del 21 de setembre vinent. La notícia trenca un silenci de gairebé dos anys des de l’estrena de la tercera temporada, el setembre del 2021.La comèdia, destinada a un públic juvenil, va veure la llum a la plataforma el 2019, i ens presenta Otis (Asa Butterfield), fill d’una terapeuta sexual que decideix seguir els passos de la seva mare i obrir una consulta per ajudar els companys d’institut amb els seus dilemes i relacions sexuals. L’elenc, a destacar pel seu talent, inclou Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Mimi Keene, Simone Ashley i Jemima Kirke, entre altres.Com es rumorejava des de feia temps, la quarta temporada suposarà el comiat d’Otis Milburn i els altres habitants de Moordale. La plataforma de streaming ha acabat amb els dubtes que hi havia amb l’anunci oficial de la fi de la sèrie, que s’ha donat a conèixer de forma simultània al llançament del tràiler.Butterfield ja havia deixat entreveure que aquesta temporada suposaria una “evolució” per a la sèrie, amb nous escenaris i una estructura renovada pel que fa a l’elenc. El tràiler mostra com Otis i Eric han experimentat canvis significatius, però pràcticament tots els personatges tindran la seva pròpia trama.Tot i que Sex Education gaudeix de molta popularitat a Netflix, té sentit que la quarta temporada sigui l’última. Principalment, pel fet que en tractar-se d’una sèrie dirigida al públic adolescent hi ha un límit natural quant a la durada abans que els actors superin l’edat dels personatges o ja no sigui coherent que segueixin a l’escola. Per exemple, Butterfield ja té 26 anys. En tot cas, caldrà veure si hi haurà spin-offs en un futur.