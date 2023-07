'Concert ‘Khrôma Live’ en el marc del Festival Internacional de Jazz d’Escaldes-Engordany'

Actualitzada 06/07/2023 a les 07:25

S’interpretaran en directe les músiques de la banda sonora original de l’actual mostra del Museu Carmen Thyssen Andorra, del compositor andorrà Oriol Vilella Sala. L’espectacle compta amb la col·laboració de la Fundació ONCA i buscarà sorprendre l’espectador amb la fusió de la música i els colors.Hora: 21 h.Escaldes-Engordany.Tast del vermut andorrà Rimut i el musicarem en directe amb Eugenia i Helena.Hora: 19.30 h.Escaldes-Engordany.Amb Sweet Victòria. Hora: a les 20.30 h.Escaldes-Engordany.El recorregut passa per la vall de Santa Coloma i ofereix una visita exterior i interior d’una de les esglésies preromàniques més antigues i emblemàtiques dels Pirineus, fins a arribar al jaciment de la Roureda de la Margineda. Inclou la visita a l’Espai Columba i el videomapatge de l’església. Durada: 3 h.Hora: 9.30 hAndorra la Vella.Festa, un nou expectacle exclusiu creat per a Andorra del Cirque du Soleil. Hora: 22 h.Andorra la Vella.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, del 1900 al 1999, acompanyades d’un centenar d’aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes. Horari: de dimarts a divendres de 16 a 20 hores i dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.Sant Julià de Lòria.Fins al 13 de juliol.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal. Horari: de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de 15 h a 19 h.La Massana. Fins al 28 de juliol.Mostra d’una forma oberta i natural la cicatriu causada per una operació a cor obert i transmet valors com la superació personal, les ganes de viure i la positivitat.. Escaldes-Engordany. Fins a l’1 d’agost.Diàleg amb Javier Balmaseda. Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabte, de 10 a 13 h.Andorra la Vella. Fins al 17 d’agost.La mostra vol retre homenatge a tots els refugiats que han passat pel Principat d’Andorra i plantejar una reflexió sobre el moment actual.Ordino.Fins al 16 de març.