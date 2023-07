Acord històric

Actualitzada 06/07/2023 a les 07:22

La convulsió i la incertesa en el mercat de l’streaming estan sent la tònica des del 2022, amb les grans plataformes canviant gairebé sobre la marxa les estratègies i principis sobre la que ha de ser la seva oferta. Netflix acaba de fer un pas en aquest sentit tot segellant un acord amb Max per emetre alguns dels seus continguts. D’aquesta manera, es confirmen els rumors sorgits la setmana passada sobre una possible aliança entre els dos serveis.Des d’aquest mateix dilluns 3 de juliol està disponible al catàleg estatunidenc de Netflix la sèrie Insecure, la comèdia dramàtica cocreada i protagonitzada per Issa Rae que durant anys va ser un dels continguts més atractius i millor valorats d’HBO. Però no serà l’única sèrie propietat de la marca de Warner Bros. Discovery que acabarà entrant en el rebost de continguts de Netflix.Els subscriptors dels EUA també podran accedir properament a altres grans sèries d’HBO. En concret, les confirmades fins al moment són Hermanos de sangre i The Pacific, díptic produït per Steven Spielberg i Tom Hanks sobre la II Guerra Mundial, Ballers, la comèdia esportiva amb Dwayne Johnson, i A dos metros bajo tierra.Aquesta serà la primera vegada en una dècada que un producte d’HBO acaba formant part d’una plataforma rival als Estats Units, recull Deadline, que va ser el mitjà que va avançar les converses entre les dues companyies implicades. També serà la primera vegada que Netflix ofereix contingut d’HBO als Estats Units en tota la seva història. Ara, queda per veure si en un futur més o menys proper aquestes sèries es podran veure també al servei de Netflix en altres països.Les negociacions es van iniciar al juny i han prosperat malgrat que alguns directius d’HBO estaven en contra d’aquest pla. No obstant això, les contraprestacions econòmiques d’aquesta estratègia han decantat la balança.