Actualitzada 05/07/2023 a les 07:21

Kic Barroc, piano. Kike Pérez, bateria. Brady Linch, contrabaix. Àlex Murga, veu. Baptiste Herbin, saxo. Federica Mosa, violí.Hora: 20 h.Escaldes-Engordany.Biréli Lagrène és un guitarrista francès de renom mundial. No ha deixat d’impressionar el món amb una virtuositat única i una precisió rítmica sorprenent.Hora: 20 h.Escaldes-Engordany.Inauguració de l’exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal. Horari: de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de 15 h a 19 h.La Massana. Fins al 28 de juliol.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol.Diàleg amb Javier Balmaseda. Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabte, de 10 a 13 h.Andorra la Vella. Fins al 17 d’agost.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, del 1900 al 1999, acompanyades d’un centenar d’aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes. Horari: de dimarts a divendres de 16 a 20 h i dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.Sant Julià de Lòria. Fins al 13 de juliol.Mostra d’una forma oberta i natural la cicatriu causada per una operació a cor obert i transmet valors com la superació personal, les ganes de viure i la positivitat.Escaldes-Engordany. Fins a l’1 d’agost.Una mostra d’Andreu Buenafuente. Horari: de dilluns a divendres, de 16 h a 20 h. Entrada gratuïta.Escaldes-Engordany. Fins al 31 de juliol.Destacats artistes gravadors japonesos conviuen amb una mostra sobre la vida japonesa a través de l’exhibició d’armadures samurais, quimonos, objectes de la vida quotidiana i fotografies.Escaldes-Engordany.Fins al 23 de setembre.L’exposició reuneix el treball de set artistes, internacionals i andorrans, que exploren les complexitats de la transformació de la nostra relació amb la natura.Andorra la Vella. Fins a l’1 d’octubre.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany. Fins al 7 de gener.La mostra vol retre homenatge a tots els refugiats que han passat pel Principat d’Andorra i plantejar una reflexió sobre el moment actual.Ordino. Fins al 16 de març.