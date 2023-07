Escoltar l'Univers inicia l'oferta cultural d'estiu de FEDA

Actualitzada 05/07/2023 a les 16:27

FEDA Cultura comença la programació de les Nits d'estiu a Engolasters amb una activitat per escoltar l'Univers. L'astrònom Joan Pujol explicarà com experimentar el soroll que fan els anells de Saturn o quins sons es podrien sentir atansant-se al Sol. La cita és divendres a les 22.30 hores a la Casa dels guardes.Les nou propostes culturals organitzades aquest any es basen en "connectar la història de la principal infraestructura hidroelèctrica del país amb l'entreteniment i la sensibilització, a través de la cultura i la ciència", exposa FEDA. Per això hi haurà observació del cel el 28 de juliol i observació de la pluja d'estels l'11 d'agost. Totes les activitats són gratuïtes però s'ha de reservar plaça per participar-hi.