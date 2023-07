Els secrets del crim

Actualitzada 05/07/2023 a les 07:19

Netflix va posar ahir data d’estrena a El cuerpo en llamas, la seva nova sèrie sobre el conegut com a crim de la guàrdia urbana, amb Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez com a protagonistes principals. José Manuel Poga, Eva Llorach i l’andorrà Isak Férriz completen el repartiment d’aquesta minisèrie, que arribarà a la plataforma el 8 de setembre vinent. La plataforma ha anunciat la data de llançament amb un enigmàtic teaser que recull alguns diàlegs dels personatges, intercalats amb suggestives imatges.Produïda per Arcadia Motion Pictures, la ficció està inspirada en el crim que va tenir lloc fa sis anys, quan el cos d’un home va aparèixer calcinat al pantà de Foix. Jorge Torregrossa, que exerceix també de productor executiu, i Laura Mañá són els directors de la sèrie, que està escrita per Laura Sarmiento.El maig del 2017, el cadàver d’un home va aparèixer calcinat a l’interior d’un cotxe al pantà de Foix, a l’Alt Penedès. Es tractava de Pedro Rodríguez, un agent policial de la guàrdia urbana de Barcelona. El succés desperta ràpidament l’interès de l’opinió pública, i més a mesura que la investigació va revelant una xarxa de relacions tòxiques, enganys, violència i escàndols sexuals que involucraven el mateix Rodríguez i dos dels seus companys policies: la seva parella Rosa i l’ex-xicot d’aquesta, Albert.