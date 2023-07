'From' renova a HBO

Actualitzada 04/07/2023 a les 06:48

From tindrà una tercera temporada a HBO Max. La ficció de terror ha estat renovada per a una altra tanda d’episodis, que arribaran l’any vinent amb més misteri, horror i sorpreses. La sèrie, que ha seduït personalitats com, per exemple, Stephen King, ha tingut molt bons resultats pel que fa a les audiències, convertint-se en una de les produccions de més pes a la plataforma de Warner.La sèrie de John Griffin ha comptat amb la confiança dels responsables de la plataforma per a un tercer lliurament, que s’estrenarà el 2024. Produïda per MGM+, la ficció ha arribat a molts territoris a través d’HBO Max o Max, convertint-se en una de les produccions més seguides en la plataforma i una de les que més atracció i debat en línia han generat a les xarxes socials.Protagonitzada per Harold Perrineau, actor de Lost –sèrie amb la qual molts la comparen–, From explica com un petit i aïllat poble a Amèrica del Nord, del qual no es pot sortir, és assetjat cada nit per unes estranyes criatures. En els boscos del voltant, a més, s’hi amaguen els més particulars i insondables misteris. Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He, Chloe van Landschoot, Corteon Moore, Pegah Ghafoori, David Alpay, Elizabeth Saunders, Elizabeth Moy, Avery Konrad i Scott McCord completen l’elenc.“Les dues primeres temporades de From van captivar els crítics i els terroritzats fans, que han creat una pròspera comunitat en línia que mira d’ajuntar les peces del puzle cada setmana”, ha explicat Michael Wright, responsable de MGM+, en una entrevista recent. “Estem desitjant que els seguidors vegin les sorpreses que s’acosten en la tercera temporada, que promet més ensurts i misteris, però també més respostes”, hi va afegir Wright, que s’ha congratulat de l’èxit de la sèrie de terror.