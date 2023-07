Concert de Daahoud Salim Quintet, ‘Encuentros’ - 39è Festival Jazz Andorra / Escaldes-Engordany’

Actualitzada 04/07/2023 a les 06:50

La bona música porta inherent un poder guaridor que transcendeix més enllà del món material en què vivim, una força que trobem a les composicions d’aquest formidable pianista. Una bella musicalitat que aprofundeix en l’espiritualitat de l’espectador. Hora: 19 h.. Escaldes-Engordany.Visita guiada per l’exposició Japó. Una història d’amor i guerra en un recorregut que circula des de l’amor i l’erotisme fins a l’esperit guerrer més llegendari d’Orient.Hora: a les 20 h i a les 22 h.Escaldes-Engordany.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol.Diàleg amb Javier Balmaseda.Andorra la Vella.Fins al 17 d’agost.L’exposició reuneix el treball de set artistes, internacionals i andorrans, que exploren les complexitats de la transformació de la nostra relació amb la natura.Andorra la Vella. Fins a l’1 d’octubre.La mostra vol retre homenatge a tots els refugiats que han passat pel Principat d’Andorra, i plantejar una reflexió sobre el moment actual.. Ordino. Fins al 16 de març.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, del 1900 al 1999, acompanyades d’un centenar d’aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes.Sant Julià de Lòria. Fins al 13 de juliol.Una mostra d’Andreu Buenafuente.Escaldes-Engordany. Fins al 31 de juliol.Destacats artistes gravadors japonesos conviuen amb una mostra sobre la vida japonesa a través de l’exhibició d’armadures samurais, quimonos, objectes de la vida quotidiana i fotografies.Escaldes-Engordany.Fins al 23 de setembre.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany. Fins al 7 de gener.