Les sèries del mes (i III)

Actualitzada 03/07/2023 a les 07:14

Mirela Balic, Andrea Ros i Tai Fati són les protagonistes d’aquesta sèrie que adapta la primera novel·la de la reeixida trilogia de Noemí Casquet. La ficció relata, en vuit capítols, la promesa que es fan tres amigues de complir totes les seves fantasies sexuals. El que no s’esperen és que això acabarà provocant una autèntica revolució.. La sèrie d’animació creada per Matt Groening torna amb el repartiment original 10 anys després, amb una onzena temporada formada per deu nous capítols que aborden temes que van des d’una pandèmia que assola la ciutat al bitcoin, o la televisió per streaming. I també es resoldran alguns dels misteris que ve arrossegant la sèrie des de les temporades anteriors.El canal de televisió XTRM estrena en exclusiva Professionals, una trepidant sèrie d’acció amb Brendan Fraser, Tom Welling i Elena Anaya que tindrà els seus 10 episodis disponibles a partir del dia 25 a la plataforma AMC Selekt. Creada per Michael Colleary i Jeff Most, la sèrie arrenca amb l’explosió d’un satèl·lit pertanyent al milionari Peter Swann (Fraser), que al costat de la seva parella, la doctora Gracia Dávila (Anaya), decideix contractar els serveis d’un exoficial de contraespionatge per esbrinar les causes de l’atac.Adaptació del supervendes d’Elísabet Benavent, que es converteix en sèrie de vuit episodis que protagonitzen Anna Castillo i Álvaro Mel. Margot és l’hereva d’un important imperi hoteler que acaba de fugir de les seves pròpies noces; David subsisteix amb tres feines i dormint al sofà dels seus millors amics. Quan la casualitat fa que els seus camins s’uneixin, descobriran que poden ajudar-se a recuperar les seves parelles.