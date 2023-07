‘Vibrand en clau de soul’

Actualitzada 02/07/2023 a les 07:21

5a edició de la Fira del Vehicle d'Ocasió de Sant Julià una quinzena de concessionaris participants. L'esdeveniment tindrà lloc als terrenys de la Bota Huguet.Un agradable passeig per la parròquia d’Escaldes-Engordany, que a aquestes hores es converteix en un festival de llum i color que contribueix a alegrar considerablement els nostres sentits i a fer reviure les nostres emocions. Hora: 22 h.Escaldes.Aquesta activitat ens permet visitar d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el Centre Històric. Hora: 18 h.Andorra la Vella.Concert a la Fira del Vehicle d’Ocasió. La banda interpretarà els temes que més t’agraden d’artistes com ara Sting, The Beatles, Stevie Wonder, Nina Simone, James Brown, Aretha Franklin i Bruno Mars, entre molts altres, d’una manera sorprenent.Hora: 17 h. Sant Julià de Lòria.Sessió de deep lounge per gaudir de la terrassa. Hora: 12.30 h.Andorra la Vella.La Sant Andreu Dixie Band està formada per alguns dels més joves de la Sant Andreu Jazz Band que encomanen el seu entusiasme i ganes de compartir la seva música amb el públic a través d'aquest repertori ple d'energia, alegria i emoció.Hora: 18 h.Escaldes-Engordany.Considerada la reina regnant de la bossa nova, Eliane Elias ens transporta a un altre món amb un viatge deliciosament relaxant, a la música de les seves arrels brasileres.Hora: 20 h.Escaldes-Engordany.Jove formació que combina la cançó francesa i el swing amb altres ritmes d’abast internacional, al so de dues guitarres i un contrabaix. Hora: 11 h.Escaldes.Arriba la Festa Major del Pas de la Casa, que coincideix amb Sant Pere i, enguany, amb La Braderie. No us perdeu el programa amb les activitats per a tots els públics.Encamp.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol.Diàleg Javier Balmaseda.Andorra la Vella.Fins al 17 d’agost.L’exposició reuneix el treball de set artistes, internacionals i andorrans, que exploren les complexitats de la transformació de la nostra relació amb la natura.Andorra la Vella. Fins a l’1 d’octubre.