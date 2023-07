Les sèries del mes (II)

Actualitzada 02/07/2023 a les 07:19

Basada en la pel·lícula de culte de Sergio Corbucci, Django relata la història d’un home que busca venjança i acaba lluitant per una causa major. És Texas, a la fi del segle XIX. Django arriba a un àrid poble situat al fons d’un cràter a la recerca dels homes que van assassinar la seva família, però descobreix que la seva filla Sarah ha sobreviscut i és allà.El Black Mirror del món de la justícia, Castigo, és una sèrie antològica de sis episodis inspirats en sis relats de Ferdinand von Schirach, un dels escriptors d’històries criminals més prestigiosos d’Europa. Cada capítol ha estat rodat per un director diferent, que aporta el seu propi punt de vista.Una nit de passió fa que l’amor sorgeixi entre l’estafador Charlie (Milo Ventimiglia) i l’agent de la CIA encoberta Emma (Catherine Haena Kim), que, sense saber-ho, estan en camí de tenir una col·lisió professional. Creada per Phil Klemmer i Julia Cohen a partir d’una sèrie coreana, My Fellow Citizens, la sèrie consta de deu episodis.Sèrie de sis episodis dirigida pel prestigiós realitzador estatunidenc Steven Soderberg, que aborda per quarta vegada un projecte en episodis després de l’èxit de The Knick (2014). Aquesta vegada se centra en la investigació sobre un segrest fallit, amb Claire Danes, Zazie Beetz i Dennis Quaid encapçalant el repartiment.Drama protagonitzat per Susan Sarandon que gira entorn de l’ambiciosa família Roman, que va construir un imperi de música country. Tot i que el seu nom és sinònim d’honestedat, la base de l’èxit d’aquesta família és una mentida, i quan una perillosa veritat surt a la llum, el regnat dels Roman es veu en perill.