Les sèries del mes (I)

Actualitzada 01/07/2023 a les 07:09

Drames, thrillers, comèdies, clàssics contemporanis de l’animació i firmes tan prestigioses com les del cineasta Steven Soderberg configuren les principals apostes de les plataformes per al mes de juliol.Comèdia de 12 miniepisodis de 15 minuts escrita per Pepón Montero i Juan Maidagán (Justo antes de Cristo, Camera Café) que relata un any a la vida de Berta i José Ramón (Esperanza Pedreño i Raúl Cimas), una parella que intenta viure la seva passió malgrat els parents, narrada a través de les entrevistes a càmera de la multitud de personatges amb els quals es creuen en el dia a dia.Thriller islandès de vuit capítols ambientat en la dècada del 1980, durant l’auge de la indústria pesquera al país, i inspirat en fets reals. Guardonada en festivals de prestigi com Series Mania o Serialitzados, la sèrie segueix la vida d’una parella, Harpa i Grimur, que al costat dels seus amics de la infància construeixen un petit imperi pesquer. No obstant això, la lluita pel poder corromp profundament els protagonistes.Amazon Prime Video proposa una història de terror i canibalisme en vuit episodis basada en un podcast inspirat en Swenney Todd i protagonitzada per Justine Machado. Dolores descobreix que el món ha canviat dràsticament després de sortir de la presó en la qual ha passat 16 anys. El seu vell amic drogoaddicte Luis (Alejandro Hernández) la deixa treballar com a massatgista en el soterrani de la seva botiga.El 2007, Violet i Sam, dos adolescents de vacances amb les seves famílies, es coneixen en un resort de la Riviera Maya, a Mèxic, poc abans de desaparèixer sense deixar rastre, just la nit prèvia a l’arribada d’un huracà. Quinze anys després, Emma (Cristin Milioti) i Noah (William Jackson Harper) arriben al mateix lloc per celebrar el seu aniversari. Allà ensopeguen sense voler amb la primera pista sobre el parador dels desapareguts: un mòbil.