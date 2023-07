Andrea Motis & Marco Mezquida - Festival de Jazz Andorra / Escaldes

Actualitzada 01/07/2023 a les 07:12

Un any més us volem convidar a celebrar amb nosaltres l’aniversari de la inscripció de la vall del Madriu-Perafita-Claror a la llista del Patrimoni Mundial. Per a l’ocasió, hem organitzat una sortida guiada fins a Ràmio.Hora: de 9.30 a 13.30 h.Escaldes-Engordany.El Titellàrium proposa espais on els infants puguin viure els contes tradicionals i posar la seva imaginació per portar el conte tan lluny com vulguin. Hora: 17.30 h.Andrea Motis i Marco Mezquida s’uneixen en un concert únic, i ho fan amb una naturalitat, fluïdesa, sensibilitat i complicitat entre ells difícils de trobar. Hora: 21 h.Escaldes-Engordany.Tete Montoliu ha estat el músic de jazz consagrat com un dels grans del gènere i el padrí del nostre festival. És per això que en record dels 25 anys de la seva absència i la celebració l’any 2023 del seu 90 aniversari, sorgeix aquesta proposta extraordinària per mantenir viu i en escena el record de la seva figura i la seva obra. Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.Comptarà amb ambientació musical i propostes gastronòmiques de les diferents comunitats participants, que elaboraran plats relacionats amb la cuina del seu país per tal que els assistents els puguin conèixer i degustar. L’entrada és gratuïta. Hora: 21.30 h.Encamp.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, del 1900 al 1999, acompanyades d’un centenar d’aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes.Sant Julià de Lòria. Fins a l’1 de juliol.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol.Diàleg amb Javier Balmaseda. Ambaixada d’Espanya a Andorra. Andorra la Vella.Fins al 17 d’agost.L’exposició reuneix el treball de set artistes, internacionals i andorrans, que exploren les complexitats de la transformació de la nostra relació amb la natura.Andorra la Vella. Fins a l’1 d’octubre.La mostra vol retre homenatge a tots els refugiats que han passat pel Principat d’Andorra i plantejar una reflexió sobre el moment actual.Ordino. Fins al 16 de març