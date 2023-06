'Futurama': tot a punt

Actualitzada 30/06/2023 a les 06:57

Futurama, l’esperat revival de la mítica sèrie de televisió, tornarà el 24 de juliol. Ho farà a Disney+, que acaba de presentar el primer tràiler de la sèrie i els detalls de la trama, que avancen aventures, amors i l’humor per a adults tan característics de la ficció que va conquistar la pantalla petita i es va posar a la butxaca tota una legió de fans.Després de 10 anys, Futurama surt triomfant de la cabina criogènica i torna amb tot el repartiment original i l’esperit satíric completament intactes. En concret, es tracta de 10 nous episodis corresponents a la temporada 11. Un lliurament que, segons Disney, està pensat per a tota mena de públic. Així, els nous espectadors tenen l’oportunitat d’endinsar-se per primera vegada en aquesta ficció, mentre que els fans més veterans podran conèixer els desenllaços dels misteris que van ocórrer durant entregues anteriors: l’evolució de l’èpica història d’amor entre Fry i Leela, els enigmàtics continguts de la caixa de sorra de Nibbler, la història secreta del malvat Robot Santa, i el parador dels capgrossos de Kif i Amy.En aquesta nova temporada, una pandèmia desconeguda assola la ciutat mentre l’equip protagonista explora el futur de les vacunes, el bitcoin, la cultura de la cancel·lació i la televisió per streaming.Futurama, que es va estrenar el 1999 a Fox –i que ha passat per diferents canals després de patir diverses cancel·lacions–, no va trigar a triomfar i a fer-se amb un exèrcit de seguidors fidels, a més d’aconseguir excel·lents guardons com dos premis Emmy al millor programa d’animació. Malgrat estar ambientada en un futur llunyà, la sèrie és famosa pels comentaris satírics sobre l’actualitat. La trama relata la història de Phillip J. Fry, un repartidor de pizzes de Nova York que accidentalment es congela el 1999 i desperta l’any 3000.