Emma Regada recorre Andorra la Vella "sense tocar asfalt"

Actualitzada 30/06/2023 a les 13:02

L'artista Emma Regada, participant en l'exposició col·lectiva 'Notes sobre l'Antropocè' ha ofert aquest matí la performance 'Sense tocar asfalt', una acció que ha consistit en un recorregut a peu amb dues pedres de muntanya com a sabates. L'artista ha passejat des de la plaça Guillermó d'Andorra la Vella fins a la sala d'exposicions del Parc Central, passant per la plaça del Poble, per demostrar "la dificultat de creuar una ciutat sense tocar l'asfalt". "Tenim la necessitat de cobrir d'asfalt allà on creix l'herba, els nostres peus obliguen que és trepitjar terra verge, sempre exposats sobre un sòl artificial que crema", ha expressat Regada.