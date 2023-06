Al Di Meola acoustic trio - Festival de jazz Andorra /Escaldes

Actualitzada 30/06/2023 a les 07:02

Al Di Meola és un dels millors guitarristes del nostre temps. La seva contínua fascinació per la síncope rítmica complexa, combinada amb melodies líriques provocatives i una harmonia sofisticada, ha estat el nucli de la seva música durant una cèlebre carrera que ha abraçat quatre dècades. Hora: 21 h.Escaldes-Engordany.Delgado, Pastor i Payés aposten per la frescor de la improvisació i el risc oferint una proposta original amb influències de jazz, música clàssica, folklore i cançó d’autor. Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.Gaudeix de l’espectacle del passeig de les fonts de la Rotonda. Hora: 22 h.Andorra la Vella.A càrrec del grup Pausa, alumnes del taller d’adults Aula de Teatre i Dansa. Curs 2022-2023. Hora: 21 h.. Andorra la Vella.Aquesta volta ens permet visitar d’una forma relaxada i amena els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea. Farem referència a la importància que l’aigua termal ha tingut en la història de la parròquia. Hora: 15.00 h.. Escaldes-Engordany.Aquesta activitat ens permet visitar d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el centre històric. Hora: 18 h.Andorra la Vella.Explorem el centre històric, part de les seves escultures, monuments i l’arquitectura d’avantguarda on la il·luminació juga un paper preponderant. Hora: 22 h.Andorra la Vella.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal.Ordino. Fins al 30 de juny.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, del 1900 al 1999, acompanyades d’un centenar d’aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes.. Sant Julià de Lòria. Fins a l’1 de juliol.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol.Diàleg amb Javier Balmaseda.Andorra la Vella.Fins al 17 d’agost.L’exposició reuneix el treball de set artistes, internacionals i andorrans, que exploren les complexitats de la transformació de la nostra relació amb la natura.Andorra la Vella. Fins a l’1 d’octubre.