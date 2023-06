Aliança HBO-Netflix?

Actualitzada 29/06/2023 a les 07:24

Per estrany que sembli, HBO està cada dia més a prop de poder veure’s a Netflix. La cadena nord-americana, que precisament ha estat el mirall en el qual s’han intentat reflectir, amb major o menor èxit, plataformes com la mateixa Netflix o Apple TV+ a l’hora d’elaborar contingut original, està en procés de llicenciar algunes de les seves ficcions al gegant de l’streaming. Així ho ha avançat Deadline, assegurant que Insecure seria un dels títols inclosos en l’acord. Les negociacions, en tot cas, encara estan en marxa.En aquestes converses entre totes dues parts estan sorgint diversos noms de projectes que Netflix vol assegurar-se. Segons Vulture, entre les sèries que podrien estar incloses en el pacte hi hauria la comèdia Ballers, protagonitzada per Dwayne Johnson, i tres produccions tan històriques com A dos metros bajo tierra –una de les grans fites d’HBO–, i Hermanos de sangre i The Pacific, els exitosos blockbusters bèl·lics produïts per Tom Hanks i Steven Spielberg.Pel fet que la negociació encara està en procés, és probable que no tots aquests títols acabin entrant en el pack, així com que se n’incloguin altres que ara com ara no han transcendit. Així i tot, la llista evidencia que Netflix no es vol nodrir del fons d’armari de Warner Bros. Discovery, sinó que vol fer-se amb els drets d’emissió d’alguns dels seus projectes més aclamats. En el cas que l’acord s’acabi segellant, les sèries incloses es veurien tant a Netflix com a Max, ja que no se cediria la llicència de manera exclusiva.La motivació darrere d’aquest acord, almenys per a Warner, no és altra que esprémer al màxim els ingressos que poden donar els actius propis per garantir que l’streaming sigui un negoci rendible. No obstant això, no totes les veus autoritzades s’han expressat a favor de negociar amb Netflix, ja que alguns veterans d’HBO s’hi han mostrat descontents.