Thriller en femení

Actualitzada 28/06/2023 a les 06:49

Disney+ va anunciar ahir el final del rodatge de la nova sèrie produïda a Espanya. Es tracta de Las largas sombras, que suposarà la primera ficció televisiva de Clara Roquet, responsable de l’aclamat llargmetratge Libertad.Elena Anaya, Belén Cuesta, Irene Escolar i Marta Etura són les protagonistes d’aquest “poderós thriller femení”, tal com el defineix Disney, que gira entorn del pes de la culpa, i que se centra en l’amistat d’un grup de dones amb el pas dels anys. Itziar Atienza, Lorena López i Ana Rayo completen l’elenc d’aquesta ficció, que s’ha rodat al llarg de 13 setmanes en diferents localitzacions de la Comunitat Valenciana i Madrid.Inspirada en la novel·la d’Elia Barceló i produïda per José Manuel Lorenzo, Las largas sombras narra la història d’un grup de dones que, després d’assolir l’estabilitat i l’èxit professional i personal, es veuen sacsejades sobtadament per l’aparició de les restes mortals d’una de les seves companyes d’institut, desapareguda durant el viatge de fi de curs a Mallorca vint anys enrere.El projecte arriba després de Libertad, estrenada a la Setmana de la crítica del Festival de Canes i guanyadora de dos Premis Goya i quatre Premis Gaudí. Roquet també forma part de la taula de guionistes al costat de Miguel Sáez Carral, Adrià P. Xancó, Lucía Carballal i Estíbaliz Burgaleta. A més, la sèrie compta amb un equip eminentment femení davant i darrere de les càmeres: Clara Nieto i Sylvia Cabannas al capdavant de la producció; Neus Ollé en la direcció de fotografia; Júlia de Paz dirigint la segona unitat, o Gloria Vázquez en direcció d’art, entre d’altres.“Las largas sombras és el nostre primer thriller original; una aposta pel talent incontestable de Clara Roquet, i per un equip i una productora de primer nivell com DLO”, ha destacat Sofía Fábregas, vicepresidenta de producció de Disney+ Espanya.