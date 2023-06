Aneu amb compte que no us manipulin els qui volen quedar-se amb una porció del pastís. Potser hi ha algú interessat a jugar amb els teus sentiments per suplir les seves pròpies necessitats interiors. No creguis el que et diu pensant que és el teu deure ajudar tothom. Ajuda'ls demostrant-los la teva pròpia fortalesa i com saps cuidar-te tant emocionalment com físicament