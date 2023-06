Monogràfic institut de la música. ‘La Música del segle Xx. Una altra mirada’

Actualitzada 28/06/2023 a les 06:51

No tota la música del segle XX és dissonant i terrible. Us fa por el segle XX? Veniu i ja no haureu de patir si apareix Schoenberg al programa de concert. Hora: 17 h.Andorra la Vella.Monogràfic especialitzat en l’ús d’instruments virtuals i MIDI. Coneix i aprèn a fer servir programari i maquinari imprescindible per compondre, produir i dissenyar sons amb una de les eines més potents del segle XXI. Hora: 20 h.Andorra la Vella.Reflexionarem sobre què és consciència i què passa quan morim, amb Isabel Bernabeu, motivadora espiritual. Hora: 19.30 h.Escaldes-Engordany.Gaudiu del tast de xocolates proposat per Xocland, primera fàbrica de xocolata del Principat d’Andorra i situada en ple centre del poble de la Massana. Hora: de 20 a 21.30 h.Canillo.Tradicional Concert jardins de Casa de la Vall, sota el títol L’ONCA també bufa: viatges el Torb. El concert comptarà amb un quintet de vent de l’ONCA, amb la dramatúrgia i la direcció escènica de Joan Hernández, amb l’actriu andorrana Núria Montes i amb el director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí. Hora: 22 h.Andorra la Vella.Festa parroquial de sant Pere20.30 h: costellada.22.30 h: cremada de falles d’Ordino i ball dels fallaires d’Ordino.23.00 h: Crema del mai i ball de fi de festa.Ordino.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, des del 1900 fins al 1999, acompanyades d'un centenar d'aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes.Sant Julià de Lòria. Fins a l’1 de juliol.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol.Don Guillem et convida a recordar la seva intensa vida; la relació amb el carlisme, la seva activitat com a síndic de les valls d’Andorra, el seu paper com a promotor de la Nova Reforma i la passió dels seus dos matrimonis, en una experiència màgica amb hologrames que ens fa reviure la història del país.Ordino.Diàleg Javier Balmaseda.. Andorra la Vella. Fins al 17 d’agost.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal.Ordino. Fins al 30 de juny.