Netflix i les audiències

Actualitzada 27/06/2023 a les 07:03

Netflix ha posat en marxa alguns canvis per mesurar l’èxit de les seves sèries i pel·lícules. Canvis que, d’entrada, han tingut un efecte immediat en el rànquing de les sèries més vistes, en què Miércoles ha superat Stranger Things 4 en la categoria de parla anglesa. Des de fa tot just uns dies, la plataforma calcula les audiències tenint en compte les hores vistes, una dada que equival a les hores de visualització d’un títol dividides per la seva durada completa, informa Deadline.Aquest mètode s’utilitzarà per a la classificació del Top 10 de Netflix –la llista amb els continguts més vistos del moment– i també afectarà el rànquing que determina quins són els títols més populars de tots els temps. A més, el gegant de l’streaming ha ampliat la finestra de mesurament de 28 a 91 dies, per la qual cosa sèries i pel·lícules tindran més temps per prendre impuls i consolidar-se.Malgrat aquests nous criteris, el rànquing de les sèries més populars de Netflix (amb independència de quin sigui el seu idioma) amb prou feines s’ha vist afectat, i ara com ara només ha repercutit en les sèries en anglès. De moment, El juego del calamar conserva la primera plaça com la sèrie més reeixida de la plataforma al llarg de la seva història, seguida de la temporada 4 de Stranger Things i Dahmer. En quarta posició es cola Los Bridgerton, i també accedeixen al rànquing The Watcher i Gambito de dama, mentre que Lucifer i Quién es Anna? es despengen de la llista pel nou sistema.Aquest nou mètode aplicat per Netflix per conèixer les seves audiències impedirà que el rànquing estigui copat per les sèries de més durada, que eren les que fins ara aglutinaven el major nombre d’hores vistes. En introduir la variable del temps, també podran accedir a la llista ficcions amb menys capítols o de format més breu.