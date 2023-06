Actualitzada 27/06/2023 a les 07:05

Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal.Ordino. Fins al 30 de juny.Tast de gintònics, amb Sebastián Mesa, de Penord Ricard. Hora: de 18 a 20 h.Escaldes-Engordany.El conferenciant Joaquim Llimona i Balcells, advocat i consultor jurídic especialitzat en processos d’internacionalització, professor de Dret Comunitari Europeu a la Universitat de Barcelona, exposarà les possibilitats de cara al futur de l’acord d’associació i la creació d’un espai Andorra Pirineu. Hora: 20 h.Andorra la Vella.Les dones compositores de tots els temps: la seva vida i la seva música. Hora: 17 h.Andorra la Vella.Explorem el centre històric, part de les seves escultures, monuments i l’arquitectura d’avantguarda en què la il·luminació juga un paper preponderant. Hora: 22 h.Andorra la Vella.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, des del 1900 fins al 1999, acompanyades d'un centenar d'aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes.Sant Julià de Lòria. Fins a l’1 de juliol.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol.Don Guillem et convida a recordar la seva intensa vida; la relació amb el carlisme, la seva activitat com a síndic de les valls d’Andorra, el seu paper com a promotor de la Nova Reforma i la passió dels seus dos matrimonis, en una experiència màgica amb hologrames que ens fa reviure la història del país.Ordino.Diàleg Javier Balmaseda.. Andorra la Vella. Fins al 17 d’agost.