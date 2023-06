Ryan Murphy es muda

Actualitzada 26/06/2023 a les 06:42

Tot i que actualment Netflix sigui coneguda per la massificació de continguts, va haver-hi un temps en el qual la companyia volia convertir-se en llar d’aquells guionistes i directors de renom que volguessin desenvolupar projectes sense cap mena de límit creatiu. Martin Scorsese, Zack Snyder, Tim Burton... No són pocs els que han passat per les mans de la gegant de l’streaming, però aquestes condicions de llibertats creatives i pressupostos sense límits no es van acabar complint perquè els resultats, traduïts en audiència i subscriptors, no van ser els esperats.Ara, Ryan Murphy, que acaba de revolucionar la plataforma amb Monster: La historia de Jeffrey Dahmer, marxa a Disney, trencant els seus llaços amb Netflix per buscar noves oportunitats professionals.Segons recullen des de ComicBook, Murphy hauria pres aquesta decisió per poder desenvolupar nous projectes a les plataformes FX i Hulu, totes dues sota el segell de Disney. Allà, tindria més llibertats creatives i podria desenvolupar les seves idees de manera oberta i sense límits. Malgrat que serà Disney qui tindrà el control d’aquests projectes, ara com ara la companyia ha demostrat apostar per públics de totes les edats, per la qual cosa Murphy podria reprendre la seva faceta més salvatge.L’últim èxit del productor i guionista ha estat aquesta ficció centrada en la figura de Dahmer, amb Evan Peters com a protagonista. Murphy ha demostrat que, a vegades, el true crime pot ser representat a través de la ficció amb gran encert, fet que ha generat un gran interès entre l’audiència. El creador formarà també part del desenvolupament de Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, un nou cas que se centra en els dos germans condemnats el 1996 per l’assassinat dels seus pares a Beberly Hills. L’estrena serà l’any vinent.