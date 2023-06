Festa del poble

Actualitzada 26/06/2023 a les 06:44

10 h. Concurs de botifarra.d’11 a 13 h Activitats aquàtiques i jocs infantils.12 h. Torneig de vòlei aiguade 16 a 19 h. Activitats aquàtiques i jocs infantils.16 h. FesTAPA del poble16.30 h. Acutació d’Alba Cañabate i Marc Medieros18 h. Exhibició de dansa19.30 h. Sessió de tarda amb DJ Moncho19.45 h. Concurs de porró.22 h. Focs artificials de fi de festa.EncampEncamp acull una nova edició de la Nit de les Bruixes, la nit més misteriosa de l'any. Hora: 21 h.Encamp.Aquesta volta ens permet visitar d’una forma relaxada i amena els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea. Farem referència a la importància que l’aigua termal ha tingut en la història de la parròquia. Hora: 18 h.Escaldes-Engordany.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, des del 1900 fins al 1999, acompanyades d'un centenar d'aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes.Sant Julià de Lòria. Fins a l’1 de juliol.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol.Don Guillem et convida a recordar la seva intensa vida; la relació amb el carlisme, la seva activitat com a síndic de les valls d’Andorra, el seu paper com a promotor de la Nova Reforma i la passió dels seus dos matrimonis, en una experiència màgica amb hologrames que ens fa reviure la història del país.Ordino.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folkore Casa de Portugal.Ordino. Fins al 30 de juny.Diàleg Javier Balmaseda.. Andorra la Vella. Fins al 17 d’agost.