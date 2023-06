‘Projecte fotogràfic d'autors, passat i present’

Actualitzada 25/06/2023 a les 06:43

Exposició dels alumnes del curs. Projected'Autor de l'Escola d'Art del Comú d'Andorrala Vella.Andorra la Vella. Fins el 26 de juny.13.00 h - Missa Solemne a l’Església Sant Climent.13.30 h - Cercavila amb els Batrakes.14.00 h - Aperitiu a plaça del Poble.17.30 h - Guerra pintura.18.15 h - Xocolatada.19.00 h - Traca.La Massana.15.30 h - Torneig de futbol16.30 h - Torneig de brisca18.30 h - Xocalatada i cocaLa Massana.18 h - Repic de campanes d'inici de festa. Església de Santa Eulàlia.18.15 h - Torneig de pàdel. Prada de Moles.Inscripcions per WhatsApp al +376 356 03719.30 h - Cercavila pel poble amb Trastokat’s.Sortida de la plaça dels Arínsols.21.30 h - Sopar de solters/es. Sala de Congressos i Associació Alto Minho. Inscripcions 35 € al PIJ.22 h - Espectacle La voix des flames, de laCia. Mandalight, i encesa de la foguera deSant Joan. Aparcament del Prat de l’Areny.22.30 h - Nit de versions amb La Central deÉxitos Medley 80-90. Pl. dels Arínsols.23.30 h - Gran concert de Sant Joan ambStay Homas. Aparcament de Sant Miquel.00.45 h - Warm Up amb DJ Moncho. Aparcament de Sant Miquel.01 h - Discomòbil amb Jordi Veliz. Aparcament de Sant Miquel.03 h - Discomòbil amb Marsal Ventura. Aparcament de Sant Miquel.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, des del 1900 fins al 1999, acompanyades d'un centenar d'aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes.Sant Julià de Lòria. Fins a l’1 de juliol.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol.Don Guillem et convida a recordar la seva intensa vida; la relació amb el carlisme, la seva activitat com a síndic de les valls d’Andorra, el seu paper com a promotor de la Nova Reforma i la passió dels seus dos matrimonis, en una experiència màgica amb hologrames que ens fa reviure la història del país.Ordino.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folkore Casa de Portugal.Ordino. Fins al 30 de juny.Diàleg Javier Balmaseda.. Andorra la Vella. Fins al 17 d’agost.