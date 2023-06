'Black Mirror': les claus

Actualitzada 25/06/2023 a les 06:41

La sisena temporada de Black Mirror s’acaba d’estrenar a Netflix amb un èxit considerable. La ficció antològica, protagonitzada en aquesta ocasió per estrelles com Salma Hayek, Aaron Paul o Josh Hartnett, ha rebut molt bones crítiques, que han demostrat que el públic tenia moltes ganes de retrobar-se amb aquest conjunt de crues històries que solen posar al límit els seus protagonistes.En una entrevista per a Games Radar, el creador de la sèrie, Charlie Brooker, ha revelat de què va realment el seu relat després que s’assenyalés que el que pretén realment és mostrar la maldat de la tecnologia. Sembla que aquest no és l’objectiu final, encara que sí que és un recurs que s’ha utilitzat a l’hora d’escriure determinats episodis al llarg de totes les temporades.«Hi havia un cert perill que la gent entengués la sèrie com el programa que mostra que la tecnologia és dolenta, i ho vaig trobar una mica frustrant en part perquè sempre vaig pensar: “Bé, la sèrie no diu que la tecnologia sigui dolenta, la sèrie ensenya que la gent està fotuda.” Així que, ja saps, porta’t bé», comentava Brooker. D’aquesta manera, si bé és cert que la tecnologia sol ser l’eix central dels diferents episodis de Black Mirror, la finalitat, segons el creador, és mostrar la maldat de les persones o com aquestes poden estar travessant per un moment molt delicat i difícil. La temporada 6 aplega un conjunt d’històries summament atractives en les quals es reflecteix aquesta temàtica.La nova entrega, en general, s’ha concebut com un veritable desafiament: “En part com un desafiament i en part per mantenir les coses fresques tant per a mi com per a l’espectador, vaig començar aquesta temporada canviant deliberadament algunes de les meves pròpies suposicions bàsiques sobre què esperar”, declarava Brooker. “En conseqüència, aquesta vegada, juntament amb algunes de les claus més familiars de Black Mirror, també tenim determinats elements nous, inclosos alguns que anteriorment vaig jurar a cegues que mai utilitzaria, per estirar els paràmetres del que és un episodi de Black Mirror”, va concloure.