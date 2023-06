Emma Regada a l’IQOS

Actualitzada 24/06/2023 a les 06:49

Emma Regada, escultora i performer, nascuda entre les muntanyes d’Andorra, combina aquestes disciplines amb l’altra passió, la pedagogia en l’art. El seu treball escultòric se centra en els materials de la terra com són la pedra, el ferro i la fusta, i juga amb les formes geomètriques. Hora: 18.30 h.Andorra la Vella.16 h: gimcana infantil.17 h: torneig de botifarra.21 h: botifarrada popular.23.30 h: orquestra Clap & Company.02.00 h: Dj Tunyi.05.00 h: esmorzar.La Massana.12.00 h: missa solemne.12.30 h: aperitiu.17.00 h: espectacle infantil.19.30 h: ball de tarda.22.30 h: cinema a la fresca.La Massana.Festa aplec amb Flama de Farnes Jovenívola de Sabadell. Hora: 17.30 h.Andorra la Vella.12 h: missa solemne a l’església de Sant Esteve amb la participació de l’Orquestra de l’Institut de Música i els Petits Cantors.13 h: a la plaça Vinyes, concert de rumba a càrrec de Los Manolos.17.30 h: XX Aplec de la Sardana de les Valls d’Andorra. Plaça Vinyes.Cobles Bellpuig – Flama de Farners – Jovenívola de Sabadell.Organitza: Agrupació Sardanista Andorrana.La Juve: Festa de la Joventut d’Andorra la Vella. Estadi Comunal Joan Samarra Vila.16 - 21 h: activitats, exhibicions, tornejos, música i sorpreses.21 h: concerts amb la participació especial de Sofia Gabanna, jove promesa de la música urbana.22.30 h: gran castell de focs d’artifici des de l’avinguda Salou.Andorra la Vella.Sessió de melodic house. T’esperem a l’IQOS Lounge, un lloc ple d’artistes incombustibles i experiències úniques.Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.L’activitat familiar Fem titelles d’elefants és una activitat basada l’obra d’Isabel Villar Nena al riu amb cinc elefants. A través del taller, les famílies descobriran la importància de la cura de la natura i podran recrear escenes imaginàries, a un teatre de titelles.Horaris: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h.Escaldes-Engordany.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, des del 1900 fins al 1999, acompanyades d'un centenar d'aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes.Sant Julià de Lòria. Fins a l’1 de juliol.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol.Don Guillem et convida a recordar la seva intensa vida; la relació amb el carlisme, la seva activitat com a síndic de les valls d’Andorra, el seu paper com a promotor de la Nova Reforma i la passió dels seus dos matrimonis, en una experiència màgica amb hologrames que ens fa reviure la història del país.Ordino.Exposició dels alumnes del curs. Projecte d'Autor de l'Escola d'Art del Comú d'Andorra la Vella.Andorra la Vella. Fins al 26 de juny.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folkore Casa de Portugal.Ordino. Fins al 30 de juny.Diàleg Javier Balmaseda.. Andorra la Vella. Fins al 17 d’agost.