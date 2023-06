El thriller de Marvel

Actualitzada 24/06/2023 a les 06:46

L’univers Marvel ha arrencat aquesta setmana la temporada d’estiu amb l’estrena de Secret Invasion, una sèrie sobre la qual la franquícia té grans expectatives i que suposa el retorn del personatge de Nick Fury, interpretat per Samuel L. Jackson. Presentada com una seqüela de Captain Marvel (2019), Secret Invasion adopta la forma d’un thriller d’espies que narra les peripècies de Fury tractant de salvar la humanitat davant l’assentament a la Terra per part dels skrulls, alienígenes que es fan passar per humans.La trama, que es desenvolupa en sis capítols d’una hora emesos a la plataforma Disney+, mostra Fury lluitant al costat de l’agent de l’MI6 Sonya Falsworth (interpretada per Olivia Colman), així com amb els personatges d’Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) i Talos (Ben Mendelsohn), entre molts altres.“És una història d’intriga sobre persones que decideixen buscar una manera de viure en pau, encara que la solució passi per fer la guerra”, ha comentat Samuel L. Jackson a l’agència Efe. En la introducció del primer episodi ja s’anticipa que “el nostre món no dista tant” del que es mostra i, sota aquesta premissa, el creador, Kyle Bradstreet, mira de sorprendre l’espectador amb un gran ventall de girs, cliffhangers i una pregunta permanent: “Podem confiar en els nostres éssers més propers?”En aquest nou lliurament, la franquícia s’enfoca més en l’apartat humà i íntim dels personatges per evitar un excés d’escenes d’acció i superpoders que no permeti empatitzar amb els protagonistes. Esment a part mereix la participació d’Olivia Colman, que encarna l’esmentada espia del servei d’intel·ligència britànic, que ha revelat a Efe que va ser “emocionant” accedir per primera vegada a l’univers Marvel i treballar amb actors com Samuel L. Jackson.