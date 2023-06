Revetlla de Sant Joan

Actualitzada 23/06/2023 a les 07:05

18 h: Pujada de la Flama del Canigó des de Casa de la Vall pel jovent de Canillo.21 h: Actuació dels fallaires del Punt Jove de Canillo.22 h: Encesa de la foguera per part de les autoritats.22.15 h: Concert de revetlla amb el grup Iaraké i repartiment de coca de Sant Joan.Hora: de les 18 a les 24 h.Canillo.Espectacle Fe(Minus) sobre les bruixes d’Andorra, a càrrec de Cristina Pericas, Núria Montes i Txell Díaz (a la plaça de l’Església de la Massana). Cremada de falles amb la Colla de Fallaires de la Massana i els grallers dels Castellers d’Andorra (sortida des de l’escola andorrana i arribada a l’aparcament de les Escoles). Encesa de la foguera i Ball de bruixes amb l’Esbart Valls del Nord (aparcament de les Escoles). Hora: 22 h.La Massana.19 h: recollida de la Flama del Canigó.22.30 h: cremada de la falla tradicional al barri del Puial.23 h: cremada de falles a càrrec dels Fallaires d’Andorra la Vella i del barri del Puial.24 h: encesa de la foguera a la plaça Guillemó. A partir de les 19 h.Andorra la Vella.19 h: recollida de la Flama del Canigó a Casa de la Vall i ball dels Petits fallaires lauredians.20 h: baixada amb relleus, corrent des d’Andorra la Vella fins a la plaça de la Germandat.22.30 h: cercavila amb la Flama del Canigó i els fallaires infants, adolescents i adults.24 h: lectura del manifest i encesa de la foguera al parc del Prat Gran. Hora: 19 h.Sant Julià de Lòria.21 h: inici de la festa major amb una tracta.21.05 h: sopar popular (20 euros).23 h: encesa de la fogura de Sant Joan.23.30 h: focs artificials.23.45 h: orquestra Clap & Company.02: DJ Tunyi.Un magnífic treball dels nens i nenes del taller de plàstica de l’Escola d’Art d’Andorra la Vella, que durant tot un curs s’han convertit en estudiosos del món màgic, tot descobrint i creant éssers fantàstics! Hora: 9 h.ndorra la Vella. Fins al 23 de juny.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, des del 1900 fins al 1999, acompanyades d'un centenar d'aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes.Sant Julià de Lòria. Fins a l’1 de juliol.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol.Don Guillem et convida a recordar la seva intensa vida; la relació amb el carlisme, la seva activitat com a síndic de les valls d’Andorra, el seu paper com a promotor de la Nova Reforma i la passió dels seus dos matrimonis, en una experiència màgica amb hologrames que ens fa reviure la història del país.Ordino.Exposició dels alumnes del curs. Projecte d'Autor de l'Escola d'Art del Comú d'Andorra la Vella.Andorra la Vella. Fins al 26 de juny.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folkore Casa de Portugal.Ordino. Fins al 30 de juny.Diàleg Javier Balmaseda.. Andorra la Vella. Fins al 17 d’agost.