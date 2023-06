La teva salut estarà de meravella, i fins i tot potser decideixis començar amb un nou règim de menjars per estar en òptim estat. A la feina et va molt bé, i probablement estiguis desitjant un ascens al camp on et trobes. No obstant, no caiguis al parany de dormir-te als llorers. L'energia astral en joc implica èxit, però sense feina per recolzar-lo, els seus efectes poden ser fugaços.