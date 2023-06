Guerra a l'streaming

Actualitzada 23/06/2023 a les 07:03

’Acadèmia de Hollywood va anunciar ahir un nou requisit per a les produccions que decideixin postular-se en la categoria de millor pel·lícula de cara a la 97a edició dels Oscar, el 10 de març de 2024.Fins avui, els films candidats en tenien prou de comptar amb un circuit de difusió que es limités a una setmana d’exhibició en una de les sis principals ciutats dels Estats Units. No obstant això, a partir d’ara les cintes hauran d’haver-se exhibit addicionalment set dies més, consecutius o no, en 10 de les 50 urbs més rellevants dels EUA com a màxim 45 dies després de l’estrena inicial. D’entre aquestes deu ciutats, poden comptar-se fins a dos territoris de fora del país, sempre que estiguin inclosos entre els 15 grans mercats internacionals.Aquesta ampliació del període d’exhibició en sales, que no afecta altres apartats de la competició, haurà d’haver-se completat com a màxim el 24 de gener de 2024. “Esperem que aquesta modificació augmenti la visibilitat de les pel·lícules a tot el món i animi el públic a experimentar el nostre art en sales de cinema”, van assegurar el director executiu de l’Acadèmia, Bill Kramer, i la presidenta, Janet Yang.A través d’aquest canvi, l’Acadèmia mira de contrarestar el pes específic de plataformes de streaming com Netflix, Amazon o Apple, que estan funcionant en molts casos com a veritables aparadors de pel·lícules competidores amb escassa projecció en sales de cinema i, a vegades, amb un notable desinterès del públic. No obstant això, els nous criteris podrien perjudicar films independents de menor pressupost, que ara hauran de lluitar per fer-se lloc en un context en el qual les pròpies pel·lícules produïdes per les plataformes jugaran amb l’avantatge de poder invertir més en la distribució.Així mateix, la modificació serveix per mirar de fer callar les crítiques que continuen envoltant l’Acadèmia després que, l’any passat, la intèrpret Andrea Riseborough fos nominada en la categoria de millor actriu amb To Leslie, una producció indie que ni tan sols podria haver-se presentat conforme als criteris d’aquesta temporada.