La configuració planetària en joc farà que la teva ment funcioni a mil per hora - potser tractant de portar massa idees a la teva ment de cop. Podries qüestionar-te sobre possibles oportunitats comercials, o si un nou curs destudi és el correcte per a tu. Pren nota de les teves idees per no oblidar-te-les. Apareixeran nous amics a través de la teva feina. Gaudeix el teu dia