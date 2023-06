Espectacle fi de curs teatre: ‘Què passa a l’escola?’

Actualitzada 22/06/2023 a les 06:25

Espectacle dels alumnes del taller: Introducció a l’espectacle, de La Capsa. Què passa a l’escola és una trama que explica el dia a dia dins del col·le. Hora: 19 h.Ordino.Visita a la xarxa de calor i fred d’Escaldes-Engordany i joc d’escapada. Hora: 18 h i 20 h.Escaldes-Engordany.Entrada gratuïta. Amb el Sr. Josep Casas, de QualitatHUB. Hora: 19.30 h.Escaldes-Engordany.El Sona9 és el concurs de bandes emergents que organitza el grup Enderrock. De les propostes andorranes que es van presentar a la convocatòria s’han classificat per participar en el concert preliminar de dijous 22 de juny els artistes Rokyo (indie-pop, R&B), Juli Barrero (cançó folk d’autor) i Quim Salvat (cançó d’autor). Hora: 19 h.Ordino.Un magnífic treball dels nens i nenes del taller de plàstica de l’Escola d’Art d’Andorra la Vella, que durant tot un curs s’han convertit en estudiosos del món màgic, tot descobrint i creant éssers fantàstics! Hora: 9 h.ndorra la Vella. Fins al 23 de juny.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, des del 1900 fins al 1999, acompanyades d'un centenar d'aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes.Sant Julià de Lòria. Fins a l’1 de juliol.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol.Don Guillem et convida a recordar la seva intensa vida; la relació amb el carlisme, la seva activitat com a síndic de les valls d’Andorra, el seu paper com a promotor de la Nova Reforma i la passió dels seus dos matrimonis, en una experiència màgica amb hologrames que ens fa reviure la història del país.Ordino.Exposició dels alumnes del curs. Projecte d'Autor de l'Escola d'Art del Comú d'Andorra la Vella.Andorra la Vella. Fins al 26 de juny.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folkore Casa de Portugal.Ordino. Fins al 30 de juny.Diàleg Javier Balmaseda.. Andorra la Vella. Fins al 17 d’agost.