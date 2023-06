Disseccionant Sofia

Actualitzada 22/06/2023 a les 06:03

La nova sèrie documental Sofía y la vida Real narra la vida de la reina Sofia i la imatge que en tenen molts espanyols com a “professional” i responsable, la cara més serena i visible de l’anterior composició de la família reial, enfront dels escàndols protagonitzats pel rei Joan Carles. El documental, de quatre capítols, arriba demà a HBO Max i mira d’explicar com Sofia va passar de ser una desconeguda, poc popular per ser estrangera i freda, a ser un personatge molt estimat amb el qual la ciutadania ha connectat i empatitzat pel paper com a dona “ferida” i “enganyada”.La docusèrie, codirigida per David Trueba i Jordi Ferrerons, recull els testimonis de nombrosos periodistes i polítics, a més del jutge instructor del cas Nóos, José Castro, el primer en la història d’Espanya a asseure en el banc dels acusats un membre de la família reial, la infanta Cris­tina.Trueba ha explicat en una entrevista a Efe que va decidir embarcar-se en aquest projecte juntament amb Ferrerons perquè els va semblar que, mentre que Joan Carles ha estat una figura molt treballada, “la reina Sofia ha estat un personatge secundari que, pràcticament sense canviar el seu aspecte físic, ha estat sempre present i té una mica d’enigma”. El documental mostra com va forjar el seu caràcter reservat a causa de l’exili de Grècia durant la II Guerra Mundial quan era una nena i al desarrelament que va patir la família reial grega durant el segle XX. Això va fer que confiés únicament en el cercle pròxim i es creés una barrera contra les dificultats de la vida.Els testimonis recollits revelen el patiment inicial per les infidelitats del marit, que la van portar a marxar d’Espanya en alguns períodes, però que va acabar acceptant amb resignació. Els periodistes Jaime Peñafiel, Carmen Enríquez i Mercedes Milá, així com els polítics José Bono i María Teresa Fernández de la Vega, són alguns dels participants.La docusèrie també tracta l’altre gran escàndol de la família reial durant els últims anys: les presumptes comissions percebudes pel rei emèrit investigades per la Fiscalia. Alguns dels entrevistats es pregunten fins a quin punt ella no sabia res dels negocis del seu marit.