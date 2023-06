Concerts, espectacles i visites guiades a les nits d'estiu als museus

Actualitzada 22/06/2023 a les 13:39

La programacio de les Nits d'estiu als museus inclou mig centenar d'activitats del juny a l'agost a tots els equipaments del país amb concerts, recorreguts per itineraris culturals, espectacles, cinema a la fresca i tasts, entre d'altres propostes. Els museus gestionats pel Govern faran onze activitats gratuïtes, dissenyades per a tots els públics i inclusives per la temàtica i accessibles, segons ha destacat la cap d'àrea de Museus, Rut Casabella, en la presentació.Una de les propostes és un espectacle de dansa contemporànea titulat De ferro i de fang, sobre el món natural i la modernitat, al jardí del Museu Casa d'Areny-Plandolit el 8 de juliol. Hi haurà un altre sobre la recreació del procés de producció d'una pintura al fresc per veure com el pintor executa l'obra mentre interactua amb una musa, sota el títol Affresco, i amb la música de Marialluïsa i d'artistes locals que col·laboren amb l'ONCA.La Casa Rull serà escenari d'un tast de gelats artesanals el 19 d'agost, i al Museu de l'Automòbil es farà un de còctels el 21 de juliol. La primera proposta de les nits d'estiu serà un itinerari pel poble de Pal divendres 30 de juny a les 19 hores.D'altra banda, FEDA Cultura organitzarà observacions astronòmiques, jocs de pistes, projecció de curtmetratges familiars a la vora del llac d'Engolasters i visites guiades. A més, com a novetat, l'astrònom Joan Pujol oferirà una experiència on els participants podran escolar els sons de l'univers. Tanmateix, hi haurà una activitat nocturna al MW Museu de l'Electricitat, la visita teatralitzada 'FHASA, la llum de la seva llar'.