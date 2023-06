Ruffalo torna a HBO

Actualitzada 19/06/2023 a les 07:21

HBO acostuma a mantenir la porta oberta a aquells talents que han donat impuls a la seva icònica capçalera. Entre ells es troba el creador de Mare of Easttown, Brad Ingelsby, que, després de la gran recepció i els quatre Emmys aconseguits per la minisèrie protagonitzada per Kate Winslet, ja té un altre projecte en marxa a la cadena de pagament. Per a aquesta nova aventura comptarà amb un altre rostre que ha triomfat prèviament a HBO: Mark Ruffalo, la vitrina del qual exhibeix dos Emmys assolits per protagonitzar La innegable verdad i produir el film The Normal Heart.Tots dos creatius han unit forces en una ficció que ja ha rebut llum verd per part del canal de Warner Bros. Discovery. El projecte, encara sense títol, estarà centrat tant en un cos de les forces de l’ordre com en els criminals que intenten atrapar. De moment, no s’han revelat més detalls de la trama, que tindrà Ruffalo com a principal protagonista donant vida a un personatge conegut com Tom. Així mateix, l’actor que ha interpretat Hulk en l’univers cinematogràfic de Marvel també produirà la sèrie juntament amb Ingelsby i el director Jeremiah Zagar.La productora a càrrec del projecte serà Wiip, que ja va desenvolupar Mare of Easttown i que recentment ha tornat a col·laborar amb HBO a Los fontaneros de la Casa Blanca. No obstant això, tant Wiip com la plataforma hauran d’esperar per tirar endavant aquest nou drama criminal d’Ingelsby ja que, malgrat que s’assegura que el guió inicial i la implicació de Ruffalo es van tancar abans de l’inici de la vaga de guionistes, fins que no es resolgui l’aturada no es podrà avançar en el desenvolupament. “La convergència d’aquests talents és molt emocionant, tenim moltes ganes de compartir aquesta història amb tothom”, ha assenyalat Francesca Orsi, responsable de Drama d’HBO, sobre la ficció.