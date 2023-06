‘Producció de vacunes en vegetals: aplicació a la covid-19’

Actualitzada 19/06/2023 a les 07:23

La conferenciant Dra. Teresa Capell i Capell, doctora en farmàcia, bioenginyera i catedràtica de la Universitat de Lleida, posarà en relleu com poden produir vacunes en plantes, fins i tot en de la del tabac, i com s’han utilitzat en la vacuna per a la covid-19. Hora: 20 h.Andorra la Vella.Xerrada a càrrec de Pau Chica, historiador i arxiver. Hora: 18.30 h.Encamp.Aquest volta ens permet visitar d’una forma relaxada i amena els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea. Hora: 18 h.Escaldes-Engordany.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, des del 1900 al 1999, acompanyades d'un centenar d'aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes.Sant Julià de Lòria.Fins l’1 de juliol.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol.El Museu Carmen Thyssen Andorra acull la seva setena mostra titulada KHRÔMA. L’univers emocional del color, una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany. Fins al 7 de gener del 202.4.Don Guillem et convida a recordar la seva intensa vida; la relació amb el carlisme, la seva activitat com a síndic de les Valls d’Andorra, el seu paper com a promotor de la Nova Reforma i la passió dels seus dos matrimonis, en una experiència màgica amb hologrames que ens fa reviure la història del país.Ordino.Un magnífic treball dels nens i nenes dels taller de plàstica de l’Escola d’Art d’Andorra la Vella, que durant tot un curs s’han convertit en estudiosos del món màgic, tot descobrint i creant éssers fantàstics!! Hora: 9 h.Andorra la Vella. Fins al 23 de juny.Exposició dels alumnes del curs. Projecte d'Autor de l'Escola d'Art del Comú d'Andorra la Vella.Andorra la Vella. Fins al 26 de juny.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folkore Casa de Portugal. Edifici l’Estudio. Ordino. Fins al 30 de juny.Diàleg Javier Balmaseda. Ambaixada d’Espanya a Andorra. Andorra la Vella. Fins el 17 d’agost.