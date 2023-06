Amb l'alineació planetària d'avui, l'autodisciplina i l'actitud rigorosa seran essencials per passar el dia. Encara que de vegades sentis temptació a ignorar algunes de les petites regles de la vida (com ignorar la llum groga del semàfor, o pagar les factures vençudes), avui correràs més risc per haver estat peix/a infraganti.