Onada de retards

Actualitzada 18/06/2023 a les 07:08

a vaga del Sindicat de Guionistes de Hollywood, que va començar el passat 1 de maig, ha provocat que empreses com The Walt Disney Studios hagin de modificar les dates d’estrena previstes per a alguns dels seus llançaments més esperats. Així, Avatar 3, Thunderbolts, Blade, Avengers: The Kang Dynasty o Avengers: Secret Wars són només alguns dels títols que veuran alterada la seva arribada als cinemes –i evidentment, també a la plataforma Disney+–, segons ha avisat la companyia, pel fet que les produccions s’han pausat o que els guions encara no estan enllestits.En el cas del tercer lliurament d’Avatar, es retarda oficialment un any i passarà a estrenar-se el 19 de desembre de 2025, la qual cosa provoca que la quarta i la cinquena entrega de la saga no surtin fins al 21 de desembre de 2029 i el 19 de desembre de 2031, respectivament.Així mateix, l’inici dels rodatges de Thunderbolts i Blade es mantenen en compàs d’espera fins que acabi l’aturada. Mentrestant, les pel·lícules Avengers: The Kang Dynasty i Avengers: Secret Wars es retarden un any, de manera que seran distribuïdes comercialment l’1 de maig de 2026, en el primer cas, i el 7 de maig, en el segon.D’altra banda, el film encara sense títol de Deadpool s’estrenarà finalment el 3 de maig de 2024 i Captain America: Brave New World s’ajornarà per al 26 de juliol del mateix any. Això no és tot, perquè Fantastic Four passarà del 14 de febrer al 2 de maig de 2025, i el film de Rami Malek The Amateur sortirà el 8 de novembre de 2024.Pel que fa a les pel·lícules de l’univers Star Wars que encara s’estan gestant, ja se sap que una d’elles mourà la data de llançament del 19 de desembre de 2025 al 22 de maig 2026 i que l’altra, encara sense nom oficial, veurà la llum el 18 de desembre de 2026.