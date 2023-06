Actualitzada 18/06/2023 a les 06:48

Es convidarà les famílies a participar en un taller de creació d’estels, que permetrà als assistents dissenyar estels, pintar-los de verd i emportar-se’ls per deixar-los volar. Hora: 11 i 12 h. Museu Thyssen. Escaldes-Engordany.Una bona oportunitat per fomentar, entre els assistents, l'intercanvi i/o la venda de productes de segona mà amb l'objectiu d'afavorir els comportaments sostenibles i el consum responsable entre la ciutadania, mitjançant la pràctica de les “3 R”: reduir, reutilitzar i reciclar. Hora: de 10 a 18 h.ACCO-Andorra Congrés Centre Ordino.Concert de primavera amb la Coral Casamanya. Hora: 12 h. Església parroquial. Ordino.10.30 a 13 h. Jocs d’aigua en família.11 h Ballada de sardanes.13.30 h Arròs de muntanya.16 a 19 h. Jocs d’aigua en família.15.30 h. Concert LaSonsoni.17 h. Concert The Scarlett Brotherhood.Diferents escenaris. Escaldes-Engordany.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlic, des del 1900 al 1999, acompanyades d'un centenar d'aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes.Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria.Fins a l’1 de juliol.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva. Museu del Còmic. Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol.Un magnífic treball dels nens i nenes dels taller de plàstica de l’Escola d’Art d’Andorra la Vella, que durant tot un curs s’han convertit en estudiosos del món màgic, tot descobrint i creant éssers fantàstics!! Hora: 9 h. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 23 de juny.Exposició dels alumnes del curs. Projecte d'Autor de l'Escola d'Art del Comú d'Andorra la Vella.Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de juny.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folkore Casa de Portugal. Edifici l’Estudio. Ordino. Fins al 30 de juny.Diàleg Javier Balmaseda.Ambaixada d’Espanya a Andorra. Andorra la Vella. Fins al 17 d’agost.El Museu Carmen Thyssen Andorra acull la seva setena mostra titulada KHRÔMA. L’univers emocional del color, una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Museu Thyssen. Escaldes-Engordany. Fins al 7 de gener del 2024.