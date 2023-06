Nou projecte a la vista

Actualitzada 17/06/2023 a les 06:30

Jason Bateman ja té nova sèrie a Netflix després del final d’Ozark. L’actor nord-americà, la relació del qual amb la plataforma també abasta les temporades 4 i 5 d’Arrested Development, protagonitzarà, dirigirà i coproduirà una minisèrie de vuit capítols basada en un article de David Gauvey Herbet, Daddy Ball, que es va publicar a la revista Esquire l’estiu de 2021, segons informa Deadline.L’article en qüestió, basat en la història real de Bobby Sanfilippo i John Reardon, relata la rivalitat extrema que aquests dos homes van protagonitzar fa una dècada a través dels partits de beisbol dels seus respectius fills. La seva rivalitat va començar com tantes altres, però els dos progenitors, tots dos amb passats foscos i antecedents penals, van acabar portant la seva massa lluny.Denúncies d’assetjament, policies corruptes, missatges amenaçadors, un arrest injustificat i connexions amb la màfia són alguns dels ingredients d’aquest succés, que arribarà pròximament a Netflix després que la plataforma guanyés una intensa guerra d’ofertes per aconseguir els drets d’adaptació del treball periodístic. No ha transcendit la quantitat que ha pagat el gegant de l’streaming per adquirir-los, però sí que se sap que hi havia vuit ofertes damunt de la taula.Jason Bateman serà el protagonista, director i coproductor executiu de la sèrie, que explicarà en clau de comèdia negra fins a quin extrem poden arribar uns pares pels seus fills. El projecte, que encara no té títol, serà el primer de l’actor amb Netflix des del final d’Ozark l’any passat. La seva tasca en aquesta ficció li va valer set nominacions als Emmy a títol individual: quatre com a millor actor principal en una sèrie de drama i tres com a millor director en aquest gènere. De les set en va guanyar una, la de millor director en sèrie dramàtica el 2019.